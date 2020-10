Botsing trams Sarphatistraat; één gewonde

Bij een botsing tussen twee trams op de Sarphatistraat is woensdagmiddag één passagier gewond geraakt.

Foto ingestuurd via AT5 Whatsapp

Botsing trams Sarphatistraat Foto ingestuurd via AT5 Whatsapp

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. Een tram botste door nog onbekende oorzaak achterop een andere tram, die bij een halte stond te wachten.

Een passagier is meegenomen naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is niks bekend. Door het ongeval moest een aantal tramroutes worden aangepast.