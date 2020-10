Verdachte gepakt na overval op tabakszaak centrum

De politie heeft woensdag aan het begin van de avond één verdachte aangehouden na een gewapende overval op een tabakszaak in het centrum.

Naar twee andere daders wordt nog gezocht. Bij de overval raakte niemand gewond, wel werd er een hoeveelheid sigaretten buitgemaakt, zo meldt Het Parool.

Iets voor 18.00 uur drongen drie overvallers, gewapend met een mes, de zaak op de hoek van de Marnixstraat en de Bullebaksluis binnen. Eén vermoedelijke overvaller werd korte tijd later gepakt op de Lijnbaansgracht. In de zoektocht naar de andere twee is onder meer Burgernet ingezet.