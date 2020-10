Vuurwerk, fakkels en toeterende auto's: fans juichen spelers Ajax toe op weg naar Arena

Ajax speelt vanavond zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. En ondanks het feit dat er geen supporters bij mogen zijn, slaagde een flink aantal fans er toch in de ploeg een hart onder de riem te steken.

AT5

Op de Apollolaan in Zuid werd de selectie getrakteerd op vuurwerk, fakkels en toeterende auto's. Tientallen fans besloten op deze manier om de Ajax-selectie succes te wensen in aanloop naar het treffen met Liverpool.

AT5

Ook buiten de Arena was, voor aanvang van de wedstrijd, het nodige vuurwerk te horen.

Via de eigen kanalen liet de harde kern van Ajax woensdagavond weten dat het de selectie graag met een erehaag had opgewacht. Een rij fans had zich willen opstellen tussen de snelweg en de Arena om de selectie te verwelkomen. Volgens de F-side mocht deze actie echter niet doorgaan op last van de burgemeester.