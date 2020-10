Perr Schuurs na verloren wedstrijd tegen Liverpool: 'We balen allemaal'

Flink wat gemiste kansen en een schlemielig eigen doelpunt van Nicolas Tagliafico: Ajax stapte gisteravond met een flinke kater van het veld af. Er werd met 0-1 verloren van Liverpool, terwijl Ajax wel het beste van het spel had. Na afloop was het verdediger Perr Schuurs die reageerde op het verlies: 'Ja, natuurlijk baal ik en balen we allemaal. We weten dat er meer had ingezeten dan we nu uiteindelijk hebben.'

'Wat we vandaag hebben laten zien, met die lijn moeten we doorgaan en uiteindelijk de kansen benutten en dan kunnen wij het elk team heel lastig maken.' Volgende week dinsdag zal dat al moeten gebeuren, want dan wacht de belangrijke uitwedstrijd tegen Atalanta.

Volgens Schuurs is het belangrijk dat Ajax werkt aan de slotfase, want die was tegen Liverpool niet goed genoeg. 'Ik denk dat we het wel op een betere manier hadden kunnen uitspelen, dan dat we gedaan hebben. Dat is iets waar we op moeten trainen.'