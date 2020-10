Volg de uitreiking van de Omarmprijs 2020 om 15.00 uur live op AT5

Vandaag wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs wordt overhandigd aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. Volg de prijsuitreiking live op AT5 vanaf 15.00 uur.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal er een 'Omarmseminar' plaatsvinden. Onder leiding van Hadassah de Boer en ondersteund door Pieter Hulst zal in deze talkshow het belang van de initiatieven worden besproken, waarbij tafelgasten als presentator Beau van Erven Dorens en pianiste Iris Hond zullen aanschuiven.

'Bedankt Amsterdammers'

De Omarmprijs wordt uitgereikt als dank aan de mooie initiatieven die de stad rijk is als het gaat om het helpen van Amsterdammers met een krappe portemonnee. Tientallen initiatieven en honderden vrijwilligers staan dag en nacht klaar om mensen die het even wat minder hebben te steunen op allerlei mogelijke manieren.

Die manieren van helpen lopen dan ook totaal uiteen: met boodschappen, onderwijs, digitale hulp, maar ook met dans staan de vrijwilligers voor hun stadsgenoten klaar. Daarom wordt de Omarmprijs in vier verschillende categorieën uitgereikt.

Prijzengeld

In de categorieën Gelijke kansen voor Kinderen, Iedereen digitaal, Iedereen Perspectief en Iedereen doet Mee zal elk een geldprijs worden toegekend aan het winnende initiatief. Eén van die vier initiatieven zal worden beloond met de hoofdprijs van €5000 om hun goede werk mee voort te kunnen zetten. De overige winnaars zullen elk een prijs van €2500 ontvangen.

Van Erven Dorens heeft zich met zijn programma 'The Amsterdam Project' hard gemaakt voor daklozen in de de stad en heeft daarmee taboes met betrekking tot armoede doorbroken. Hij gaf daklozen een gezicht en heeft hen op weg geholpen naar een nieuwe start. Ook Hond is begaan met het lot van minderbedeelden en speelt regelmatig muziek voor zieken, vluchtelingen, gevangenen en dak- en thuislozen. Daarnaast organiseert ze met haar Iris Hond Foundation jaarlijks een kerstdiner voor daklozen.

In het tweede deel van het programma, vanaf 16.15 uur, zullen de prijzen worden uitgereikt aan de winnende initiatieven.