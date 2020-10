Everhardt wil ondanks coronacrisis blijven investeren: 'Je spaart voor slechte tijden'

'Iedereen wordt geraakt en ook onze gemeentebegroting wordt geraakt', vertelt Everhardt op de bestuursvleugel van de Stopera. Maar ook voor Amsterdam geldt volgens de wethouder dat de stad zich uit de crisis moet investeren. 'Dus dat betekent ook dat we die harde klap moeten opvangen door reserves aan te spreken, ook een beroep te doen op Amsterdammers zelf en uiteindelijk ook keuzes te maken, pijnlijke keuzes.' Toch was de kritiek van de oppositiepartijen juist, toen de coalitiepartijen hun plannen vorige maand al ontvouwden, dat de rekening wordt vooruitgeschoven en dat het college zich rijk rekent met nog te ontvangen erfpachtinkomsten. Everhardt is het daar niet mee eens: 'We hebben zeker onze ogen niet gesloten voor de effecten op de middelange termijn. We brengen de begroting gewoon op orde en daar zitten ook hele pijnlijk keuzes in.'

Toch weet niemand wat de stad nog meer boven het hoofd hangt, geeft de D66-wethouder toe. Tegenvallers kunnen nog hoger uitvallen. Everhardt: 'We moeten misschien tussentijds bijsturen, dat kan ik niet voorkomen als dat zou moeten gebeuren. Maar op dit moment, ook met wat we zien, denk ik dat we een meer dan solide beeld bieden.'



'3.800 nieuwe banen'

Vandaag werd ook iets meer bekend over hoe het stadsbestuur de 78 miljoen euro voor het duurzame banenplan wil gaan inzetten. Het naar voren halen van werk dat nodig is voor de energietransitie moet volgens berekeningen 3.800 nieuwe banen opleveren. Alleen, daarmee is de ontslagen barman niet gelijk een installateur van zonnepanelen. Everhardt: 'Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld, want dat is ook techniek, dat moet je in je vingers zien te krijgen. Maar we willen in ieder geval de gelegenheid bieden.'



Afval Energie Bedrijf

En ook het Afval Energie Bedrijf passeerde nog de revue. De gemeente redde het bedrijf van de ondergang en wil het nu verkopen. Maar voordat het zover is, neemt de gemeente nog eens voor 73 miljoen euro de aandelen van AEB over die het had in de warmtenetten voor de stadsverwarming van Westpoort Warmte. 'Een marktconforme prijs', volgens de wethouder, 'doordat wij een positie nemen in dit warmtenet, kunnen wij daar ook sturing aan geven.'

