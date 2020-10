GGD wil ziekenhuizen ontzien: 'Bel je huisarts als je covid hebt'

De ziekenhuizen in de stad hebben de reguliere zorg afgeschaald en het aantal patiënten neemt nog steeds toe. De GGD kijkt daarom samen met andere zorginstanties in de stad naar nieuwe mogelijkheden om de ziekenhuizen te kunnen ontlasten. Huisartsen moeten daarom positief geteste coronapatiënten gaan monitoren en eventueel behandelen, om te voorkomen dat zij in het ziekenhuis terecht komen.

'Er zijn meer mogelijkheden voor huisartsen om er al sneller bij te zijn', zegt José Manshanden. In de eerste golf werd er minder en pas in een later stadium getest. Daardoor is het moeilijk om er vroeg bij te zijn, legt Manshanden uit. 'Je ziet nu dat de medici geleerd hebben van de eerste golf en bedenken wat je al kan doen in een vroeg stadium.'