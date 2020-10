Kudus zeker tot winterstop geblesseerd

Het lijkt erop dat Ajacied Mohammed Kudus zeker tot de winterstop niet meer inzetbaar is door de blessure die hij gisteren in de wedstrijd tegen Liverpool op liep.

Kudus maakte gisteravond zijn debuut in de Champions League, maar in de zesde minuut viel hij al geblesseerd uit. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat er letsel is aan z'n meniscus in z'n rechterknie waaraan hij geopereerd moet worden', laat Ajax vanmiddag weten.

De Ghanees kwam in de zomer over van FC Nordsjælland. Hij speelde tot nu tot vier officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij in één keer scoorde.