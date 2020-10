Opnieuw UvA-tentamen afgelast door technische problemen

Een aantal UvA-studenten is vandaag opnieuw gedupeerd door een technische storing. Ze konden geen examen doen.

Dat meldt universiteitsblad Folia. Onder meer het tentamen Theories of Strategy uit de master Business Administration werd afgelast. Ook kon een deel van de studenten het tentamen Persuasieve Communicatie van de bachelor Communicatiewetenschap niet maken.

In een mail van de UvA, die een student aan AT5 doorstuurde, staat dat het tentamen Internationaal Publiekrecht vanavond ook niet doorgaat. 'Onze excuses voor dit ongemak in een week die voor jullie allemaal ongetwijfeld erg stressvol is geweest', schrijft de universiteit.

Afgelopen dinsdag konden alle tentamens niet doorgaan vanwege een inlogstoring. Een woordvoerder van de universiteit zegt tegen Folia dat het vandaag om een andere storing gaat. Dit keer is er een probleem met de proctoring-app Proctorio. Die wordt gebruikt om te voorkomen dat studenten frauderen tijdens tentamens.

Op een later moment krijgen studenten te horen wanneer ze de tentamens wel kunnen maken.