Zo'n 70 boetes uitgedeeld aan Biro-rijders

Dat heeft wethouder Sharon Dijksma (Vervoer) laten weten na vragen van de VVD. Sinds 1 juli mogen de elektrische wagentjes niet meer op de stoep staan. Ze moeten parkeren op de parkeerplekken die aanvankelijk alleen voor auto's bedoeld waren. Voor 450 euro per jaar kunnen ze een parkeervergunning krijgen en in de hele stad parkeren. Geen vergunning aanvragen en parkeren bij een parkeermeter kan ook.

Gewennning

Het handhaven van de nieuwe regels blijkt pas sinds 21 september te gebeuren. Volgens Dijksma is daarvoor gekozen 'vanwege de gebruikelijke 2 maanden aanlooptijd voor gewenning na start van een experiment'. De eigenaren kunnen op de bon geslingerd worden als een scanauto het kenteken van het wagentje heeft gescand.

Biro's hadden in eerste instantie echter geen kenteken. In november riepen de RDW, gemeente en fabrikant de eigenaren op om een kenteken aan te vragen. Door de coronacrisis konden niet alle kentekens door de RDW geleverd worden. De fabrikant verstrekt daarom sinds 1 juli de kentekens. Dijksma laat weten dat er inmiddels geen achterstand meer is.

Parkeervergunning

In de stad rijden naar schatting 800 tot 1000 Biro's rond. Lang niet alle eigenaren blijken een parkeervergunning te hebben aangevraagd. Het waren er volgens Dijksma op 5 oktober 438. Een vergelijkbaar aantal heeft ook een kentekenplaat.

Wie geen kenteken heeft kan niet beboet worden door handhavers en de regels dus omzeilen. 'Het is echter wettelijk verplicht een kenteken te voeren. De politie kan daarom handhaven op het niet voeren van een kenteken', schrijft Dijksma. Of dat in de praktijk al gebeurt wordt in haar brief niet duidelijk.