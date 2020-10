Adviseurs tegen gemeente: bouw privilegetraining zorgvuldig op

Het stadsbestuur heeft advies ingewonnen over het aanbieden van 'privilegetrainingen' aan ambtenaren. Een van de mogelijkheden om het thema te behandelen is een 'privilege walk', maar ook een meer informatieve en theoretische benadering is mogelijk.

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Hij reageert daarmee op een voorstel van BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons, dat door een meerderheid van de gemeenteraad werd gesteund. In juli vorig jaar schreef de wethouder al dat de gemeente onderzoek deed naar de kosten en mogelijkheden van een training over 'wit en intersectioneel privilege'.

Systematische verschillen

Inmiddels omschrijft Groot Wassink de term 'privilege' als 'thema over de systematische verschillen in kansen als gevolg van diversiteitskenmerken zoals afkomst, klasse en gender'. De gemeente heeft met drie aanbieders van privilegetrainingen gesproken. Zij adviseren om de training zorgvuldig op te bouwen. 'Het uitvoeren van een grondige voorbereiding en een nagesprek is noodzakelijk om een veilige omgeving te creëren en maatwerk te kunnen bieden.'

Ook is geadviseerd het thema in te bedden in een groter traject. 'Dit komt onder andere doordat het voor medewerkers een confronterend thema kan zijn vanwege de negatieve ervaringen met inclusie en diversiteit die de trainingen naar boven kunnen halen.'

Kosten

De trainingen van de drie aanbieders kosten tussen de 750 tot 1250 euro, inclusief de voorbereiding. De ontwerpfase van de training kost ongeveer 2000 euro, monitoring en evaluatie 3000 tot 4500 euro en de coördinatie en communicatie 4000 euro. Volgens Groot Wassink is het opzetten van zo'n proef 'mogelijk'.

Hij schrijft dat bepaalde ambtenaren nu al andere trainingen in 'inclusief werven en selecteren' krijgen. Ook loopt er een andere proef bij drie gemeentelijke afdelingen. Groot Wassink zegt dat er nu verder onderzocht wordt hoe het opleidingsaanbod over inclusie en diversiteit verder wordt ingericht. Begin 2021 komt wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) met meer informatie hierover.

'Slechte zaak'

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma spreekt van een 'slechte zaak'. 'Dat intersectionalisme, is geen neutrale geaccepteerde input maar een omstreden uit VS-geïmporteerde ideologie. Moet de gemeente niet opleggen.'