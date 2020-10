Halsema tegen kerk: Het spijt me als ik u gekwetst heb

Burgemeester Femke Halsema heeft zich in de Stopera vanavond uitgelaten over haar uitspraken over de Hillsong Church. Tijdens een eerder debat zei ze dat er signalen waren over homogenezing en dat ze een ernstig gesprek wilde met de verhuurder van een pand dat de kerk gebruikt.

Een paar weken later kwam ze daarop terug, het bleek niet te kloppen. ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder vroeg Halsema vanavond tijdens de commissievergadering om in het openbaar haar excuses te maken. Volgens hem hadden de uitspraken 'heel veel effect' op onder meer vrijwilligers bij de kerk. 'Het zijn uitspraken die gewoon niet kloppen, mogelijk is het zelfs laster.'

Halsema zei tijdens de vergadering nogmaals dat ze tijdens het bewuste debat, dat ging over anti-homogeweld, reageerde op een vraag van SP-fractievoorzitter Erik Flentge. 'Er zijn geen berichten van homoconversie, dat wil ik heel nadrukkelijk opmerken.' Ze heeft de kerk eerder gebeld. 'Ik heb gezegd dat het me speet als ik gevoelens van gekwetstheid had veroorzaakt.'

Flentge had eerder vandaag excuses aan de kerk aangeboden.