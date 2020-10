Politie toont beelden van explosie en beschieting bij barbershop 'Alles in Bedrijf'

De politie heeft beelden vrijgegeven van de explosie en de beschieting van barbershop 'Alles in Bedrijf' aan de Slotermeerlaan in Nieuw West. Eind augustus is de zaak het doelwit van twee incidenten binnen vierentwintig uur. De politie heeft voor beide gevallen in totaal vijf verdachten in beeld die verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld tegen de barbershop.

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus vindt de explosie plaats. Twee panden naast de barbershop is een onderdoorgang naar de Cornelis van Vollenhovenstraat. Een man, in het donker gekleed met een muts en handschoenen van Nike komt rond kwart over vier vanuit de onderdoorgang in de richting van de barbershop gelopen. 'Hij heeft object in zijn handen en plaatst dat tegen de toegangsdeur van de zaak. Als hij een stap naar achteren doet is een draad te zien die verbonden is met het voorwerp op de deur. De man loopt terug in de richting van de onderdoorgang waarna er een grote explosie te zien is', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. Op een andere camera in de buurt is te zien dat de man die het explosief neerlegt niet alleen is. Hij wordt geholpen door een andere man die ervan verdacht wordt op de uitkijk te hebben gestaan om de omgeving in de gaten te houden Voorverkenning 'Voorafgaand aan de explosie heeft weer een andere man naar alle waarschijnlijkheid een voorverkenning gedaan. Hij staat op beeld als hij een half uur voor de explosie in de omgeving van de barbershop loopt. De vermoedelijke identiteit van deze man is al bekend bij de recherche vandaar dat hij onherkenbaar getoond wordt', zegt Stor.

Beschieting De nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus, bijna vierentwintig uur later is het weer raak maar nu wordt de zaak beschoten. Rond kwart over vier staan een aantal mensen met elkaar te praten op straat voor de barbershop en de naastgelegen avondwinkel. Op de beelden is te zien hoe een motorscooter met twee mannen vanuit de kant van de Burgemeester de Vlugtlaan in de richting van de barbershop rijdt. Ze stoppen voor de zaak, de bijrijder stapt af en roept: 'Aan de kant' voordat hij de zaak meerdere keren beschiet. De vermoedelijke schutter is waarschijnlijk ruim een uur voor het schieten ook al vastgelegd als hij voor de barbershop langs rent. Hij draagt een regenpak met reflectiestreep, een groene capuchon en een mondkapje. 'Het gezelschap vertrouwt de situatie dan al niet. Een van hen loopt een rondje om het blok maar ziet niets opvallends, even later is het dus toch raak', zegt Stor. Gesloten Na de beschieting besluit burgemeester Halsema dat de barbershop dicht moet in verband met de veiligheid van de buurt. Waarom de twee incidenten hebben plaatsgevonden is nog onduidelijk en wordt onderzocht. 'Wij zijn dringend op zoek naar mensen die meer weten over de exlosie, de beschieting, de verdachten of waarom deze incidenten hebben plaatsgevonden.'