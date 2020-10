Zuiderzeeweg voorbereid op de toekomst: 'Het gaat hier straks veel drukker worden'

Op het Zeeburgereiland wordt de nieuwe wijk Sluisbuurt gebouwd. Om ervoor te zorgen dat de wijk straks goed bereikbaar is, wordt nu de Zuiderzeeweg heringericht. 'Met de komst van twee voorrangspleinen moet het verkeer hier straks goed doorstomen', vertelt omgevingsmanager Roelof Veen in het AT5-programma Het Verkeer.

Bewoners op het Zeeburgereiland hebben gemende gevoelens over de werkzaamheden. 'Ze zijn vaak bezig met werkzaamheden hier. Soms raak je het een beetje zat', vertelt één van hen. Maar dat de weg wordt voorbereid op de toekomst dat is noodzakelijk vertelt een andere bewoner. 'Ík woon zelf in deze wijk en weet hoe druk het hier nu al is. Dus ik vermoed dat wat ze gaan doen echt nodig is.'

Kijkersvraag: Hoe moet dat straks met al die fietsers?

Een vader die met zijn zoontje op de nek voorbij komt lopen is erg benieuwd hoe het straks gaat als er veel fietsers bijkomen. 'Ik ben zelf bewoner van de Sportheldenbuurt. Ik fiets iedere dag naar mijn werk en het is nu al ontzettend druk. Komt er een ontsluiting voor fietsers?', vraagt hij zich af.

Het antwoord van Veen is duidelijk. 'We gaan in het project van de voorrangpleinen brede fietspaden aanleggen waardoor de fietsers uit de wijk ontsloten worden.' En dat is niet alles. 'We verwachten ook dat er veel fietsers richting het centrum zullen gaan. Daarvoor is de gemeente bezig om te kijken of er een pontverbinding kan komen tussen het Zeeburgereiland en het centrum.'

Fietsers en voetgangers omgeleid via Sportheldenbuurt

Op dit moment hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor het autoverkeer. In de november en december verandert dit en gaat de Zuiderzeeweg wel dicht voor autoverkeer. Voor Fietsers en voetgangers is er nu al een omleiding via de Sportheldenbuurt.

In april 2021 zijn de werkzaamheden klaar. Naast de komst van twee voorrangspleinen moet de Zuiderzeeweg dan ook de uitstraling hebben van een 'groene stadsweg' met veel bomen en bloemen.