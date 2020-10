Stad Avondwinkels zien omzet dalen na 20 uur: 'Van alleen sigaretten kunnen wij niet bestaan'

Avondwinkels in de stad houden met moeite hun broek op sinds de verscherpte corona maatregelen. De verkoop van alcohol is sinds vorige week woensdag na 20.00 's avonds verboden en dat is te merken in de omzet.

'Wij missen de toeristen natuurlijk al en mensen kunnen nog bij de supermarkten terecht dat merken wij heel erg', zegt Hans van der Pouw Kraan, eigenaar van avondwinkel Sterk aan het Waterlooplein. 'Bij ons scheelt het qua omzet tussen de 40 à 50 procent. In de avond komen ze een wijntje of een biertje halen, een zak chips of frisdranken. Nu ze geen alcohol kunnen krijgen komen ze die frisdrank en dat chippie ook niet meer halen.' Bij avondwinkel Hapje aan de Bilderdijkstraat kiezen ze er sinds afgelopen week voor om bepaalde producten tijdelijk niet in te slaan om op die manier de kosten te drukken. 'Wij redden het op dit moment wel, dat komt omdat we het assortiment kleiner hebben gemaakt. Dat kun je ook zien aan wat lege schappen, maar als we dicht moeten zou dat zeker een probleem zijn voor ons', zegt medewerker Mara.

Voor de avondwinkels breekt een onzekere tijd aan. Het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur zou twee weken duren, de kans bestaat dat die volgende week verlengd wordt gezien het stijgende aantal besmettingen. 'We hebben de buurt die ons steunt, goeie relaties met klanten, ik vind dat heel moeilijk om in te schatten hoe het nu verder gaat, maar laten we hopen dat het goed komt en dat we niet dicht hoeven.'