Stad ROC-studenten balen van 'allround' kappersopleiding: 'Geen les in black hair'

ROC-studenten Leonardo, Kadir en Jamila zijn niet blij met hoe de opleiding tot 'allround' kapper is ingericht. Volgens hen is er enkel aandacht voor de verzoring van Europees haar en nauwelijks tot geen aandacht voor de verzorging van black hair. En daar moet verandering in komen, vertellen ze aan Shereen Macnack van het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam.

'Er wordt alleen gewerkt met Europees haar en daar gaan de examens ook over', zegt Jamila. 'Ik moet nu eigenlijk in mijn eigen omgeving op zoek naar mensen die wel informatie over black hair hebben, terwijl ik het wel interessant vind', vult Leonardo haar aan. Kadir: 'En dat is toch wel echt jammer. Later op je werk of tijdens je stage kom je er namelijk wel mee in aanraking.'

Kapster Shirley Wijngaarde, oprichter van Chokka's Blackhair Centre in het centrum, herkent het probleem. Zelf volgde ze zo'n dertig jaar geleden haar opleiding in de Verenigde Staten, omdat een specialisatie in black hair in Nederland destijds niet mogelijk was.

'Het is een van de redenen dat wij zelf een black hair academie gestart zijn. Omdat je eigenlijk nergens terecht kan om het te leren', zegt Wijngaarde. 'Dat vind ik hartverscheurend eerlijk gezegd. Als je een allround kapper bent vind ik dat je Europees haar én black hair moet kunnen verzorgen.'

Tussen die haartypes zitten de nodige verschillen, legt Wijngaarde uit. 'Black afro-haar is onderhoudsgevoelig. Het houdt in dat deze mensen wat vaker naar de kapper moeten en ook meer verzorging nodig hebben. Het verschil ligt ook in de producten en de tijd die je eraan besteedt. Je ziet veel mensen met black hair die niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Black hair moet geprofessionaliseerd worden, want het hoort er gewoon bij.'

'Als ik een Europese salon binnen zou stappen, dan weten ze niet wat ze met mijn haar aanmoeten', zegt Jamila. 'Dus als dat nou toegevoegd wordt aan de opleiding, dan kan ik elke salon binnenlopen en geholpen worden.' AT5 legde de klachten van de studenten voor aan het ROC, dat schriftelijk reageerde. 'In de afgelopen jaren hebben wij de black hair-belangstelling diverse keren getoetst bij onze studenten. Helaas bleef het aantal belangstellenden te beperkt om hier het lesprogramma op aan te passen.'

Vanaf november als keuzevak Aan het vaste lesprogramma lijkt dus niet snel iets te veranderen, wel zegt het ROC vanaf medio november het vak 'black hair' te gaan aanbieden in het keuzedeel. 'Ik vind het goed dat ze daaraan beginnen', reageert Leonardo hierop. 'Ik vraag me alleen af of dat dan alleen voor de eerstejaars is. Ik ben zelf tweedejaars en wij hebben er nog niets over gehoord en hebben alle keuzedelen al gehad. Dus ik vraag me af hoe dat er voor ons uit gaat zien.' 'Ik hoop dat het niet blijft bij een belofte', zegt Wijngaarde over het nieuws. 'Ik hoop dat er een samenwerking mogelijk is vanuit ons met het ROC om ze daarin te begeleiden. Maar laat ik positief zijn: ik ben er heel blij mee.'