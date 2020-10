Bloemen neergelegd voor 33-jarige man die werd doodgeschoten in Osdorp

De schietpartij vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd en hij werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar is hij uiteindelijk overleden.

DUO-raadslid Sheher Khan (DENK) was vanavond aanwezig. Gisteren vertelde hij tijdens een vergadering in de Stopera dat de schietpartij veel invloed heeft op de buurt. 'Ik woon er vlakbij en sta in contact met buurtbewoners. Zij maken zich grote zorgen over de veiligheid.'