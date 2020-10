Jong en fit, maar al maanden last van corona: 'Ik lig snakkend naar adem in bed'

Benauwdheid, steken in de borst, koorts, spierpijn en ernstige vermoeidheid, het is dagelijkse kost voor Marlies (40) en Armande (39). Beide kampen al maanden met langdurige covidklachten. Volgens een onderzoek van het Longfonds is het een verschijnsel dat vaker voorkomt bij een relatief jonge groep.

AT5

Voordat Marlies ziek werd, was ze kerngezond. 'Mijn moeder zegt altijd: "Jij leeft voor 120 procent". Ik sportte vier keer per week, ik werkte fulltime, heb twee kindjes en een groot sociaal leven.'

Quote 'Ik heb gister de hele dag in bed gelegen snakkend naar adem' marlies (40), coronapatiënt

Die vanzelfsprekendheid viel weg door corona. 'Tot de dag van vandaag zit ik nog steeds niet op die 120 procent. Ik heb gister de hele dag in bed gelegen snakkend naar adem', vertelt Marlies. Voor Armande geldt hetzelfde, ook zij was voor haar infectie gezond en sportief. Nu ziet haar leven er heel anders uit. 'Na 15 minuten schoolslag ben ik helemaal op. Ik voel me als een soort bejaarde die maar een keer per dag naar buiten kan. Nee, dat had ik nooit kunnen overzien.'

Het Longfonds volgde een groep van ruim 1.000 mensen die aangegeven hadden dat ze langdurig met COVID-klachten kampten. De gemiddelde leeftijd van de groep was 48 jaar en hiervan heeft niemand in het ziekenhuis gelegen. maar de resultaten waren niet bemoedigend. Na zes maanden had meer dan negentig procent van de groep nog steeds last van één of meer ziekteverschijnselen. Michael Rutgers van het Longfonds: 'Die groep is er niet best aan toe. De schatting is dat van iedereen die thuis een ernstige COVID-infectie heeft meegemaakt, tussen de vijf en tien procent drie tot zes maanden later nog met dit soort klachten zit.'

'De schatting is dat er in Nederland tussen de 15.000 en 25.000 van dit soort gevallen zijn', vertelt de directeur van het Longfonds Michael Rutgers. 'Wat we hier zien ontstaan is voor een deel een nieuwe longziekte.'