De Straten in de Nilda Pintostraat: 'Ik ga NIET weg uit de Bijlmer'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Nilda Pintostraat in Zuidoost.

Zuidoost is al lang niet meer alleen de plek van hoge flats en monotone gebouwen. Er wordt volop gebouwd aan woningen en er komen steeds meer nieuwe panden bij. Deze keer bezoeken we de Nilda Pintostraat in de wijk Ganzenhoef. Met de bewoners bespreken we of het een beetje fijn wonen is en of er sprake is van gentrificatie.

We ontmoeten allereerst Nina, zij is geboren en getogen in Zuidoost. Nina is één van de gidsen van de door jongeren georganiseerde Bims Tour. Dit initiatief moet het stereotype woonbeeld voor nieuwe bewoners van de Bijlmer ontkrachten. De gidsen van de Bims Tour brengen nieuwe en bestaande bewoners samen en geven hen een rondleiding door hun eigen stadsdeel.