Man (33) veroordeeld tot 10 jaar cel voor poging tot moord in garage in Zuidoost

Een 33-jarige man is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf vanwege een poging tot moord in een parkeergarage in Zuidoost, waarbij hij in januari 2019 een man in zijn rug schoot. Ook had de man een pistool en patronen in zijn bezit.

Het schietincident waarbij het slachtoffer gewond raakte, gebeurde op 10 januari vorig jaar aan de Karspeldreef. Het slachtoffer werd door een 22-jarige medeplichtige in de gaten gehouden in een sportschool.

Rond sluitingstijd, het was toen al laat op de avond, wandelde het slachtoffer naar zijn auto in de naastgelegen parkeergarage. Daar werd rond 23.15 uur op hem geschoten. Het slachtoffer rende daarna terug naar de sportschool voor hulp en zakte bij de balie in elkaar. Wel was hij nog aanspreekbaar.

Uit onderzoek blijkt dat de 33-jarige man en zijn 22-jarige handlanger aan het videobellen waren toen het slachtoffer nog in de sportschool actief was. Verder blijkt uit tapgesprekken dat de man het spijtig vond dat het slachtoffer niet dood is. Het motief ligt waarschijnlijk in een conflict over verdovende middelen.

Uitspraak rechter

De rechtbank acht bewezen dat de 33-jarige man met voorbedachte rade een poging tot moord heeft gedaan. Naast de 10 jaar cel moet de veroordeelde man ook een schadevergoeding betalen van 25.455 euro.

De 22-jarige medeplichtige is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar voor medeplichtigheid aan poging tot moord. Ook hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 25.455 euro betalen.