Politie beëindigt meerdere kleine demonstraties van Amsterdam Danst Ergens Voor

Een aantal demonstraties was van tevoren aangekondigd en kreeg beperkingen opgelegd, zoals het tijdstip en de locatie. Op de kop van het Java-eiland in het Oostelijk Havengebied stonden na de demonstratietijd van 17.00 uur nog dertig demonstranten. Deze demonstratie werd rond 18.00 uur op last van de veiligheidsregio door de politie ontbonden. Volgens de politie gebeurde dat zonder incidenten.

Ook een aantal andere demonstraties in de stad werd door de politie beëindigd. Een daarvan begon als een grote demonstratie waarbij 150 tot 200 activisten samen op de fiets rondreden over de Amstelveenseweg in Zuid. Vervolgens splitste de groep zich op en verspreidden die groepjes zich door de stad. Ook deze kleine demonstraties zijn door de politie ontbonden. De demonstranten werd gevraagd naar huis te gaan en ook dat verliep zonder problemen.

Dansen voor creatieve vrijplaatsen

De demonstranten van ADEV dansen jaarlijks voor creatieve vrijplaatsen in de stad. De organisatie schreef gisteren op Facebook dat ze niet tevreden waren met de restricties die hen werd opgelegd. Zo mochten de activisten geen versterkte muziek laten horen en niet dansen. 'Aan de ene kant begrijpen wij de zorgen van de autoriteiten in een tijd van pandemie', schrijft de organisatie. 'Aan de andere kant was de gemeente vandaag niet bereid om te denken in oplossingen voor morgen.' Om die reden wilden ze hun eigen demonstratie niet door laten gaan.

De organisatie riep hun demonstranten wel op om zelf een initiatief te starten en lieten het aan hen om 'slim en creatief om te gaan' met de restricties.