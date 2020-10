Davy Klaassen na de historische 0-13 tegen VVV: 'Dit had ik niet verwacht'

Ajax heeft vanmiddag historie geschreven door VVV Venlo met 0-13 te verslaan. Davy Klaassen scoorde wonder boven wonder niet, maar is wel enorm blij met de prestatie van het team.

Klaassen had zo'n grote overwinning niet zien aankomen. 'Ik hoopte wel op een makkelijke wedstrijd, maar dit had ik niet verwacht', zegt hij lachend.

Volgens de middenvelder leek het even alsof 'elke bal er in vloog'. Toch denkt Klaassen niet dat VVV een slechte tegenstander was. 'We hebben tegen slechtere teams gespeeld. Zij hadden een totale off day en wij deden het goed.'

Tijdens de wedstrijd in Venlo werd door Traoré maar liefst vijf van de dertien doelpunten gemaakt. Klaassen zegt niet teleurgesteld te zijn dat hij niet heeft gescoord. Ook heeft hij niets te klagen over het nieuwe natuurgras in De Koel. 'Het is een prima mat. Ik kan moeilijk zeggen dat het slecht was.'

Geen biertje drinken

De 27-jarige middenvelder gaat nagenieten van de wedstrijd, maar zal geen biertje drinken om de uitslag te vieren. 'Nee, dinsdag gaan we weer spelen. We houden het serieus.'

Komende dinsdag speelt Ajax tegen de Italiaanse club Atalanta in de Champions League.