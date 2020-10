Man neergestoken in Diemen

Aan de Bergwijkdreef in Diemen is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Twee verdachten worden nog gezocht.

Het steekincident gebeurde rond 02:00 uur vannacht. Over de aanleiding is nog weinig bekend, vertelt een woordvoerder van de politie. 'Mogelijk is er een woordenwisseling aan vooraf gegaan.'

Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar twee verdachten die meteen na het steken op een scooter zijn weggereden. Mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben kunnen bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem bellen met 0800-7000.