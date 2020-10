Lange rij Chilenen voor het stembureau in De Pijp: 'We wachten al drie uur'

Aan de Van Ostadestraat in De Pijp stond vandaag een lange rij Chilenen te wachten voor het stembureau. In Chili wordt een referendum gehouden over de invoering van de nieuwe grondwet. Dat trok veel stemgerechtigde Chilenen in Nederland naar buurthuis Casa Migrante, waar ze konden stemmen.

De huidige grondwet in Chili stamt af van dictator Pinochet. Vorig jaar werd er massaal geprotesteerd tegen de sociale ongelijkheid in het land. De Chileense betogers wilden onder andere dit referendum. 'De huidige grondwet is gemaakt in de tijd van de dictatuur', legt een van de stemmers uit. 'Daar zijn wij het helemaal niet mee eens.'

Casa Migrante is de enige stemlocatie in heel Nederland, waardoor veel Chilenen naar De Pijp afreisden. Wel moesten ze wat geduld hebben. 'We wachten nu al bijna drie uur. Wij hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen', vertelt een man. 'Maar het is wel goed dat er zoveel Chilenen komen om hun stem te geven.'

De Chilenen zijn blij dat ze een kans krijgen om te stemmen voor hun geboorteland. 'Mijn hele familie woont daar, dus ik stem voor hen', vertelt een andere Chileen.

De laatste peilingen wijzen er op dat de meeste mensen voor een nieuwe grondwet zullen stemmen.