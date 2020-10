Vanaf vandaag met de trein naar Londen in 4 uur

Vanaf vandaag kun je met de trein rechtstreeks van Amsterdam naar Londen. Vanochtend vertrekt de eerste Eurostar van CS naar de Britse hoofdstad, met alleen haltes in Rotterdam en Brussel. De reistijd is iets meer dan vier uur.

Door de coronapandemie rijden voorlopig maar twee treinen per dag, in het weekend rijden er geen treinen. Omdat Groot-Brittannië niet bij het Schengengebied hoort, zijn op de stations van Amsterdam en Rotterdam speciale terminals gebouwd voor ticket- en ID-controles.

Vorig jaar deden we bij AT5 de test wat sneller was: met de trein of met het vliegtuig naar Londen. Kijk hieronder wat het resultaat is.