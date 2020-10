Amsterdamprijzen naar modeontwerper Duran Lantink, cultuurcentrum Mezrab en Jennifer Tee

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft vandaag drie prijzen uitgereikt. De Stimuleringsprijs naar modeontwerper Duran Lantink en cultureel centrum Mezrab heeft de prijs voor beste prestatie gekregen. Kunstenaar Jennifer Tee, kreeg tijdens de bekendmaking van de genomineerden in juni van dit jaar al te horen dat zij de winnaar was in de categorie Bewezen Kwaliteit.

De uitreiking vond vanmiddag plaats in het Bimhuis waar de genomineerden en hun genodigden aanwezig konden zijn. Er waren dit jaar zes genomineerden, verdeeld over twee categorieën. De winnaars krijgen een sculptuur gemaakt door kunstenaar Tim Breukers en er een geldbedrag van 35 duizend euro.

Stimuleringsprijs

In de categorie Stimuleringsprijs heeft modeontwerper Duran Lantink de prijs in de wacht gesleept.Volgens de jury zou je Lantinks werk kunnen beschouwen als een grote kritiek op de mode-industrie, 'maar tegelijk is het overduidelijk dat Lantink van mode houdt: zijn ontwerpen zijn zo innovatief en aanstekelijk dat ze de kracht en de mogelijkheden tonen van een nieuwe manier van denken', staat te lezen in het juryrapport.

‘Beste Prestatie’

Cultureel centrum Mezrab aan de Veemkade is de winnaar in de categorie Beste Prestatie. Mezrab is een broedplaats waar mensen samenkomen om te creëren, op te treden, te vertellen, te luisteren en betrokken te zijn bij een open gemeenschap. Het centrum werd in 2004 gestart door de familie Sahebdivani. 'De jury is onder de indruk van de toegankelijkheid en warmte van Mezrab als culturele stichting; niet alleen zijn de meeste avonden gratis, de programma’s zijn zowel in het Engels als in het Nederlands, wat betekent dat ook Amsterdammers die geen Nederlands spreken zich betrokken kunnen voelen.'

Bewezen Kwaliteit

De categorie Bewezen Kwaliteit heeft dit jaar maar één genomineerde en daarmee een automatische winnaar: beeldend kunstenaar Jennifer Tee. Amsterdammers kennen waarschijnlijk haar bekendste werk: Tulpen Palepai, een gigantisch collagewerk van tulpenblaadjes op het Centraal Station. Over Tee schrijft de jury zeer enthousiast te zijn over de constante hoge kwaliteit van het werk. 'De bijzondere positie die ze zowel in Amsterdam als in de internationale kunstscene inneemt vinden wij bewonderenswaardig.'

Theaterregisseur Daria Bukvić, voorzitter van de jury van de Amsterdamprijs voor de Kunst, benadrukt allereerst nog de verbeeldingskracht, moed en veerkracht van de Amsterdamse kunstsector tijdens deze pandemie. 'Een dag waarop we enerzijds vol trots en vreugde de rijkdom van de kunsten in onze stad vieren, terwijl we anderzijds te maken hebben met een voor een groot deel stilgelegde cultuursector. (...) Namens de jury van de Amsterdamprijs zou ik via deze weg kunstenaars en kunstprofessionals in onze stad willen oproepen om het geloof, de hoop en de liefde voor wat we doen, niet te verliezen.'