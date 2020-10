Man (56) met schotwond aangetroffen op straat in Oost

Op het Zeeburgerpad in Oost heeft de politie gisteren rond 23.30 uur een man aangetroffen die geraakt bleek te zijn door een kogel. Het 56-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

De straat waar de man werd aangetroffen werd afgezet voor sporenonderzoek. In een bericht op Twittter schreef de politie op zoek te zijn naar de schutter. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

Het slachtoffer is ondanks de schotwond niet in levensgevaar, meldt de politie vanochtend. Mensen die iets verdachts gezien hebben rond het Zeeburgerpad kunnen contact opnemen met de politie.