Stadsarchief toont geboorteakte van de stad op 745ste verjaardag van Amsterdam

Met het tolprivilige, dat opgesteld werd op een stuk huid van een geit, kregen handelaren die bij de Dam en de Amstel woonden tolvrijheid voor hun eigen goederen in het graafschap Holland. Amsterdam was in die tijd nog een kleine nederzetting met ongeveer duizend inwoners. De tekst op het document is geschreven in het middeleeuws Latijn.

Vanwege de kwetsbaarheid is het Tolprivilege alleen vandaag te zien in de Schatkamer van het Stadsarchief. Normaal gesproken ligt het opgeslagen. Vandaag opent ook een speciale presentatie van het Stadsarchief over het oudste document van de stad.

Het Tolprivilege stond eerder centraal in onderstaande aflevering van het AT5-programma De Canon van Amsterdam.