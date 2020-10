686 nieuwe besmettingen vastgesteld in Amsterdam

In Amsterdam zijn de afgelopen 24 uur 686 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Landelijk kwamen er het afgelopen etmaal 10.292 nieuwe bevestigde besmettingen bij.

Gisteren waren er nog 526 positief geteste Amsterdammers. Op zondag waren het er 831, maar een gedeelte van dat aantal was van zaterdag omdat die cijfers door een storing incompleet waren.

De afgelopen 24 uur zijn er 6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Verder zijn er het afgelopen etmaal 4 patiënten in Amsterdam overleden aan het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er nu 28.485 coronabesmettingen gemeld in de stad.

Vanavond geeft premier Rutte een persconferentie over het coronavirus. Naar verwachting zal het kabinet geen nieuwe maatregelen afkondigen omdat de effecten van de gedeeltelijke lockdown deze week zichtbaar moeten worden. Wel zal er een korte verklaring komen.