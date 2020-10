Man (22) beschoten aan Pieter Calandlaan in Nieuw-West

Een 22-jarige man is gistermiddag beschoten aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. Het slachtoffer raakte gewond, maar is inmiddels uit het ziekenhuis. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

De 22-jarige man was rond 15.00 uur in een woordenwisseling beland in de omgeving van de Pieter Calandlaan. Kort daarna werd het slachtoffer beschoten.

De gewonde man werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Na de behandeling is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor. In de omgeving van het incident is wel een huls aangetroffen.

Mensen die iets gezien hebben van de beschieting, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.