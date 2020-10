De Jonge: coronamaatregelen duren zeker tot december

De huidige coronamaatregelen zullen zeker tot in december van kracht blijven. Dat zei minister De Jonge vanavond tijdens een persconferentie over het coronavirus.

Het effect van de gedeeltelijke lockdown is volgens Rutte pas over twee weken te zien. 'Dit is precies het kruispunt waarop we staan. We weten het nu nog niet precies.' Daarom is het op dit moment volgens de premier nog te vroeg om nieuwe maatregelen te nemen.

Daarnaast riep Rutte alle Nederlanders nogmaals op om zich aan de regels te houden. 'Een volledige lockdown is een schrikbeeld. Dus hou je aan de regels. Zoek de grenzen niet op.'

Volgende week zal er een echte persconferentie worden gegeven, tenzij de cijfers toch omhoog schieten en er eerder maatregelen moeten worden genomen.

Gedeeltelijke lockdown

De gedeeltelijke lockdown werd op 13 oktober aangekondigd en ging de volgende dag om 22.00 uur in. Vanaf dat moment is de horeca gesloten, mag alcohol niet meer verkocht worden na 20.00 uur en mogen huishoudens niet meer dan drie personen ontvangen.