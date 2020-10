Politie zoekt Amsterdamse Tyrece Balbin vanwege steekpartij bij Scheveningse Pier

Inmiddels zijn er al vier mensen aangehouden voor de steekpartij waarbij de 19-jarige Cennetson ‘Chuchu’ Janga om het leven kwam. Omdat het steekincident nog altijd niet is opgelost, geeft de politie de identiteit vrij van deze verdachte.

Van Balbin zijn op social media beelden opgedoken waarop te zien is dat hij in Scheveningen met een vuurwapen rondliep. De politie gaat ervan uit dat hij bij de steekpartij betrokken was. Sinds het incident ontbreekt van Balbin ieder spoor.

Begin september waren er drie verdachten aangehouden wegens het steekincident. Een van de verdachten, een 17-jarige jongen uit Rotterdam, is inmiddels weer vrij. Hij blijft nog wel verdachte. Later in september is er nog een vierde verdachte gearresteerd. Deze 19-jarige Rotterdam zit nog vast, net als de twee eerder aangehouden Amsterdammers van beiden 20 jaar oud.

Drillrap

Het steekincident lijkt een gevolg te zijn van een ruzie tussen de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp en drillrapgroep 24. De 17-jarige rapper Blacka, die een van de verdachten is, betuigde in augustus spijt. Via Instagram zei hij sorry voor alles wat er was gebeurd.