'Grapperhaus op eigen verzoek betrokken bij demonstratie op de Dam'

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werd op eigen verzoek betrokken bij de antiracismedemonstratie op de Dam. Dat meldt De Telegraaf vanochtend. Grapperhaus vroeg een dag voor de demonstratie aan landelijk korpschef Van Essen om hem op de hoogte te houden. Tot nu toe was het verhaal van Grapperhaus dat hij door Halsema werd betrokken bij de demonstratie, terwijl hij helemaal niet verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

Dat blijkt uit correspondentie die na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door Justitie aan De Telegraaf is verstrekt.

Grapperhaus had een dag voor de demonstratie contact met politiebaas Van Essen. 'Hou je me goed op de hoogte, met name over die demonstratie in Amsterdam?', vroeg de minister van Justitie en Veiligheid.

Van Essen verwijst vervolgens naar een afspraak die volgens hem is gemaakt tussen de minister en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. 'Ik begrijp dat Femke jou informeert.'

Al voor de demonstratie vermoedt de landelijke korpschef dat de coronaregels moeilijk te realiseren zijn. 'Corona-afstand moeilijk te handhaven, sfeer goed', zegt hij in een bericht aan Grapperhaus.

'Niet verantwoordelijk'

Eerder liet Grapperhaus in een brief aan de Kamer weten dat hij benadrukt dat hij niet verantwoordelijk is voor demonstraties en dat hij daarom geen goedkeuring daarvoor verleent, of adviseert over de beslissingen die op lokaal niveau worden genomen.

Na de antiracismedemonstratie kwam app-verkeer tussen Halsema en Grapperhaus naar buiten. Daaruit bleek dat de twee bewindslieden flink waren gebotst.

Debat in de raad

Burgemeester Halsema moest zich in de gemeenteraad verantwoorden voor haar handelen rondom de demonstratie op de Dam. Het werd een meer dan tien uur durend debat waarbij de VVD zoals aangekondigd een motie van wantrouwen indiende.De motie haalde uiteindelijk bij lange na geen meerderheid.

Uiteindelijk kwam er een rapport over wat zich precies op 1 juni afspeelde op bestuurlijk niveau. De belangrijkste conclusies waren dat de driehoek niet goed functioneerde en het OM te passief was.