PvdA pleit voor 'quarantainehotels' in de strijd tegen het coronavirus

Als het aan de PvdA ligt moet de gemeente onderzoek gaan doen naar 'quarantainehotels'. Deze plekken zouden beschikbaar moeten komen voor Amsterdammers die na een besmetting of contact met een besmet persoon niet of moeilijk in thuisquarantaine kunnen gaan.

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki maakt zich zorgen over de kwetsbare gezinnen in de stad. 'Er wonen in Amsterdam duizenden (grote) gezinnen op niet meer dan 40 a 50 vierkante meter. Voor leden van die gezinnen is het onmogelijk om zichzelf te isoleren op het moment dat zij besmet zijn met het coronavirus.'

Mbarki ziet ook een risico bij studentenhuizen in de stad. 'In die kleine huizen is het risico

ontzettend groot dat men elkaar besmet.'

Leegstaande hotels

Hij pleit daarom om te onderzoeken of de gedeeltelijk leegstaande hotels in de stad hiervoor kunnen worden gebruikt. 'Tijdens de eerste lockdown zijn deze na overleg tussen gemeente en

hoteleigenaren ingezet om daklozen op te vangen. Deze ruimtes zouden in de ogen van de PvdA

Amsterdam ook ingezet kunnen worden voor besmette Amsterdammers die thuis niet of moeilijk in

zelfisolatie kunnen, op te vangen', aldus Mbarki.

Hij hoopt dat het college snel met dit idee aan de slag gaat en in overleg treedt met de

hotelsector. 'De uitzonderlijke crisissituatie waar we als stad nu in zitten, vraagt om uitzonderlijke

maatregelen en om snel en accuraat handelen van de gemeente.'