Gedupeerden met loden leidingen krijgen mogelijk toch weer huurkortingen van Ymere

Huurders van Ymere die een te hoge concentratie lood in hun kraanwater hebben, krijgen toch weer 60 procent huurkorting. Eerder schrapte Ymere de coulanceregeling, maar na ophef over het schrappen en een item van AT5 gaat Ymere toch weer terug naar de oude regeling en zelfs met terugwerkende kracht.

Ymere geeft de huurkorting van 60 procent bij een gemiddelde loodwaarde van boven de 10 microgram lood per liter. Om dit te meten gebruikte Ymere uitsluitend hun eigen meetmethode, ondanks veel kritiek. Maar hier komt de woningcorporatie nu op terug. Gedupeerden die zelf met een geaccrediteerde watertest boven de 10 gram uitkomen, krijgen ook de huurkorting. Wel blijft staan dat in Noord het water eerst twee minuten heeft moeten doorstromen.

Meetmethode

Ymere komt hierop terug, vooral omdat er nog geen betrouwbare test is. 'In de praktijk is er nog geen watertest beschikbaar die op betrouwbare manier kan vaststellen hoeveel looddeeltjes bewoners met loden leidingen via kraanwater binnenkrijgen. Als er geen test is, dan mogen huurders daar niet de dupe van zijn', vertelt regiomanager Chris Pettersson.

Eerder in items van AT5 kwam naar voren dat er veel discussie is over de meetmethode van Ymere. Daarom lieten sommige bewoners zelf metingen van hun kraanwater verrichten. Met als resultaat: een hogere loodwaarde dan de metingen van Ymere.

'De coulanceregeling wordt daarom verhoogd tot 60 procent huurkorting als er 10 gram looddeeltjes of meer in het kraanwater is aangetroffen na een geaccrediteerde watertest volgens actuele inzichten van het RIVM en afgestemd op het type woning. Dit totdat duidelijk is welke meetmethode wel geschikt is voor het vaststellen van een gebrek', licht Pettersson toe.

'Dat betekent bijvoorbeeld dat als je geen eigen watermeter hebt of de leidingen deelt met de buren, zoals het geval is bij veel woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord, je de kraan eerst laat doorstromen voordat je een watermonster neemt. Zo weet je zeker dat als er nog een loden leiding loopt, je die ook vindt.'

'Geen vertrouwen'

Juist daar ligt het probleem, volgens Bas Clason uit Noord, die al twee jaar in een huurwoning met loden leidingen woont. Hij denkt niet dat de toezeggingen hem iets opleveren. 'Ymere weigert mijn testen te erkennen, dus ik heb er niet zoveel aan,' zegt hij in een reactie. Bas stapt samen met zijn advocaat naar de rechter. Omdat Ymere een lager loodgehalte in zijn kraanwater meet dan een ander erkend testbedrijft doet.

'Het is an sich goed, dat ze de regeling terugdraaien. Maar het is gek dat ze andere testen naast zich neerleggen', zegt Bas Clason. 'Ze moeten vooral sneller gaan handelen.'

Of de testen van Bas Clason overeenkomen met de hierboven beschreven beschrijving van Ymere, zal dus moeten blijken in de rechtszaal.