Stijging aantal nieuwe coronabesmettingen Amsterdam vlakt af

In de afgelopen week werden 4862 Amsterdammers positief getest op het coronavirus en dat zijn er 543 meer dan een week eerder. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen dus nog steeds oploopt, gaat het een stuk minder hard dan de afgelopen weken.

Drie weken terug lag de groei van het aantal nieuwe besmettingen in de stad nog op 39 procent. Twee weken terug was dat 20 procent en afgelopen week daalde de groei naar 13 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD. Zuidoost en Zuid Reden voor veel vreugde is de afvlakking van de groei niet, want het aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen. Voor een eventuele versoepeling van de coronaregels moet het aantal besmettingen significant afnemen. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat dat op de korte termijn zal gebeuren. Gisteravond zei minister De Jonge (Volksgezondheid) dat de huidige maatregelen, zoals het sluiten van horecagelegenheden, waarschijnlijk tot ver in december gaan duren.

GGD Amsterdam

Uit de weekcijfers van de GGD blijkt dat het vooral in Zuidoost voorzichtig de goede kant op gaat. Daar daalde het aantal nieuwe besmettingen licht (-7), terwijl meer mensen zich lieten testen (+57). In Nieuw-West steeg het aantal positieve testen dan weer flink (+234) maar dat is volgens de GGD deels te verklaren doordat er in dat stadsdeel veel meer getest werd (+572). In Zuid daarentegen steeg het aantal nieuwe besmettingen (+90), terwijl minder mensen zich lieten testen op het virus (-66).