'De horeca hoopt eigenlijk op een volledige lockdown'

Gisteravond werd tijdens het landelijke persmoment door minister De Jonge bekendgemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot begin december zullen gelden. Hoewel de duur van de maatregelen voor velen geen verassing was, zorgt de verlenging tóch voor een klap. 'De compete horeca hoopt eigenlijk op een volledige lockdown, want wat we nu doen is echt te half.'

Sven Sallaerts, eigenaar van restaurant Pesca op de Rozengracht schrok gisteren niet van de boodschap van minister De Jonge. 'Ja... balen, maar we hadden het wel zien aankomen. Maar eigenlijk wordt er verkapt gezegd dat we er als horeca vanuit kunnen gaan dat we dit jaar niet meer open gaan en dat is natuurlijk wel heel pijnlijk om te horen.'

Hopen op lockdown

In de horeca wordt door sommigen gehoopt op een volledige lockdown. Dit zou eerder zorgen voor een volledige heropening. 'Dan zijn we veel sneller van het probleem af, in plaats van dat we zo doorkabbelen', vertelt Sallaerts. 'We doen de restaurants dicht, maar we laten wel de scholen open. Het openbaar vervoer is druk, in bepaalde winkels is het druk, parken zijn open. Het is half.'

Of die lockdown er gaat komen dat zal waarschijnlijk volgende week blijken. Op dinsdag staat er weer een persconferentie van het kabinet gepland.