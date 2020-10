Zuidoost wil flats Gouden Leeuw en Groenhoven tot monument maken

Hoewel de flats er van buiten misschien niet heel bijzonder uitzien, zijn ze bouwkundig en vooral historisch van grote waarde, zo vindt het stadsdeel. De flats Gouden Leeuw en Groenhoven bestaan in totaal uit achttien woontorens en werden in 1974 en 1975 gebouwd. De flats werden ontworpen door architect Joop van Stigt en ze werden vernoemd naar boerderijen die in de omgeving stonden.

Een huis voor iedereen

Anders dan de tot dan toe gebouwde honingraatflats, bestaan de gebouwen van de Gouden Leeuw en Groenhoven uit vele min of meer dezelfde eenheden met een vierkante vorm. De afmetingen van die vierkanten zijn steeds een veelvoud van de menselijke maat van 2,5 meter. Binnen die vierkanten werden geen dragende muren aangebracht, waardoor de ruimtes flexibel ingedeeld konden worden. Op die manier kon iedereen zich thuis voelen in de woningen, zo was het idee van de architect.

Alle bewoners van de flats hebben al een brief van het stadsdeel gekregen waarin het voornemen staat om de flats monumentaal te maken. Er loopt nu een inspraakprocedure. Volgend jaar neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit.

Zandkasteel en metrobaan

In Zuidoost kreeg eerder al het Zandkasteel (het voormalige ING-kantoor in de Amsterdamse Poort) de status van gemeentelijk monument. Het Bijlmer Museum, met enkele honingraatflats en stukken openbare ruimte, kreeg de status van beschermd stadsgezicht. Dat laatste gebeurde ook met de verhoogde metrobaan.