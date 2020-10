Veel afspraken voor coronatesten in de stad onbezet na opschaling

Amsterdammers die zich in de afgelopen weken wilden laten testen op het coronavirus moesten daarvoor soms ver reizen of enkele dagen wachten. Maar sinds eind vorige week kampt de GGD in de stad met overcapaciteit.

Op Twitter schrijft Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten bij de GGD Amsterdam, dat sinds vrijdag 35 tot 50 procent van alle testafspraken in de stad onbezet is. Reden daarvoor is volgens Van Duijnhoven dat mensen buiten de regio zich door de opschaling van de testcapaciteit weer dichter bij huis kunnen laten testen.

Ondanks die overcapaciteit is het aantal testafspraken in Amsterdam vandaag verder opgeschaald. In de RAI zijn 200 testafspraken extra mogelijk. In de testlocatie op Plein '40-'45 gaat het om 250 extra plekken en in Zuidoost zijn 200 extra testafspraken gecreëerd. Er kunnen nu ruim 5800 testen per dag gedaan worden in de stad.