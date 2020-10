Incident op IJburg College: Jongen bedreigt medeleerlingen met mes

Een leerling van het IJburg College heeft maandag een groepje medeleerlingen bedreigd met een mes. De jongen is geschorst en is overgedragen aan de politie. De schooldirectie zegt dat de aanleiding buiten de school ligt. In eerste instantie sprak de directeur over een stanleymes, maar volgens familieleden en betrokkenen gaat het om een veel groter mes. Ook zou de jongen kopstoten hebben uitgedeeld.