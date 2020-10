Cocaïne, vuurwapens en geldtelmachine aangetroffen in woningen op IJburg

Twee woningen op IJburg zijn op last van burgemeester Femke Halsema per direct voor drie maanden gesloten. Beide woningen werden volgens de politie gebruikt als opslagplaats voor drugshandel.

In een woning aan de Galjoostraat werd bij een huiszoeking een grote hoeveelheid contant geld, vuurwapens met munitie, GPS-trackers, PGP- en wegwerptelefoons, verpakkingsmateriaal, een vacuümeermachine en een handelshoeveelheid cocaïne gevonden.

In een woning aan de nabijgelegen Hooivletstraat werd in een verborgen ruimte een geldtelmachine en documenten aangetroffen. In de rest van de woning lag verpakkingsmateriaal voor drugs.

De aanwezigheid van onder meer een handelshoeveelheid harddrugs, vuurwapens en een grote

som contant geld in een woning maakt een inbreuk op de openbare orde, onder andere vanwege

het gevaar van ripdeals, aldus de gemeente.