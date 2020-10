Stad Aziatische Amsterdammers staan op tegen discriminatie: 'Ook hier gebeurt het'

Steeds meer jonge Aziatische Nederlanders verzetten zich tegen de discriminatie die zij ervaren. Wat zijn hun ervaringen, hoe verzetten zij zich hiertegen, en waarom juist nu? Voor Wij Zijn Amsterdam sprak Kiki Bosman vier Aziatische Amsterdammers die vinden dat er iets moet veranderen.

Op de vraag hoe zij discriminatie ervaren wordt pijnlijk duidelijk waar ze al van jongs af aan mee te maken krijgen. Scheldwoorden als 'spleetoog' en 'hondeneter' zijn geen uitzondering en ook het ogenschijnlijk onschuldige verjaardagsliedje Hanky Panky Shanghai wordt van jongs af aan als kwetsend ervaren.

Quote 'Ik denk dat je het niet zou verwachten, omdat Amsterdam een ruimdenkende stad is met veel culturen, maar ook hier gebeurt het' Kenny Wu

'Ik ben hier geboren en getogen en toch heb ik van kleins af aan discriminatie ervaren', vertelt Lily Tjon. Kenny Wu en Ting Jin beamen dat die discriminatie ook plaatsvindt in de stad. 'Ik merk het ook in Amsterdam, ja', zegt Kenny. 'Ik denk dat je dat niet zou verwachten, omdat Amsterdam een ruimdenkende stad is met heel veel culturen. Maar ook hier gebeurt het.' Toch heeft het jaren geduurd voor Aziatische Nederlanders zich hier tegen begonnen uit te spreken. 'Het heeft zo lang geduurd omdat Aziatische mensen, tenminste dat gevoel heb ik, best wel binnenvetters zijn', heeft Ilsoo van Dijk daar als verklaring voor. 'Nu ze zien dat er andere bewegingen zijn als Black Lives Matter, denken ze: nu kunnen we ons zelf ook sterk maken.' Taalbeheersing Volgens Lily heeft het er ook mee te maken dat de eerste generatie Chinese Nederlanders de taal slecht beheerste. 'Zij konden zich verbaal niet sterk maken of zichzelf verdedigen. Mijn generatie spreekt goed Nederlands, dus wij kunnen ons goed verwoorden.' De vier Aziatische Amsterdammers zetten zich op verschillende manieren in tegen discriminatie. Lily verspreidt de boodschap via haar social media-kanalen, maar ook door deel te nemen aan interviews als deze en aan de documentaire 'Pete en de bananen' van journalist Pete Wu.

Quote 'Als je twijfelt of iets kwetsend is of niet: gewoon niet doen, want het is niet grappig' Lily Tjon

Ook Ting en Kenny zijn actief bezig met het onderwerp. Zij vormen een projectgroepje op de HvA en kregen de opdracht een maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen, waarvoor ze Asian Racism kozen. 'Daarnaast zijn we bezig met het samenstellen van een lesprogramma voor basisscholen, zodat daar wordt geleerd dat racisme onder Aziaten niet aangeleerd of weggelachen moet worden.' Anderen aanspreken Op de vraag over hoe de Nederlandse samenleving zich in zou kunnen zetten tegen racisme onder Aziatische Nederlanders geeft Ting dan ook aan dat educatie erg belangrijk is. Volgens Ilsoo is het belangrijk om beter te letten op wat je zegt en Kenny benadrukt het belang van het aanspreken van anderen, tegen racsime. Lily eindigt met een duidelijke statement: 'Als je twijfelt of iets kwetsend is of niet: gewoon niet doen, want het is niet grappig'.