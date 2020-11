Het Buikslotermeerplein als nieuw centrum van A'dam: 'Enige wat je moet doen is kansen benutten' 

AT5's Bouw Woon Leef is de maand november in Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN). Hét winkelcentrum van het CAN is het Buikslotermeerplein. En waar de één het plein allang heeft afgeschreven ziet schrijver en Noorderling Bas Kok grote kansen. 'Het gloort van de kansen, het enige wat je moet doen is ze benutten.'