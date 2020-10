Ronald Ockhuysen stopt als hoofdredacteur van Het Parool

Ockhuysen was ruim tien jaar lid van de hoofdredactie en sinds 2015 hoofdredacteur van Het Parool. 'Na al die mooie en enerverende jaren bij Het Parool is het tijd om plaats te maken. Het is gezond als een ander persoon met nieuwe ideeën de koers overneemt. Ook ben ik na bijna 30 jaar journalistiek toe aan iets anders', aldus Ockhuysen.

DGP Media, het moederbedrijf van Het Parool, gaat de komende maanden met de redactie en Stichting Het Nieuwe Parool op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.