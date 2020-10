Burgemeester Halsema: 'Gemeente en politie extra alert na aanslagen Frankrijk'

Burgemeester Halsema heeft naar aanleiding van de aanslag in Nice van vandaag contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de NCTV heeft aangegeven om het dreigingsbeeld in Nederland niet te wijzigen.

In de Franse stad Nice zijn vandaag drie mensen om het leven gekomen bij een terroritische aanslag. De twee vrouwen en een man werden met een mes gedood in en nabij een kerk in de stad. Twee weken geleden werd in een voorstad van Parijs leraar Samuel Paty onthoofd door een moslimextremist.

Quote 'Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is' Burgemeester Halsema

'Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is. De gebeurtenissen vereisen een ieder om waakzaam te blijven en dat vraag ik ook nu weer aan u', schrijft Halsema in de brief aan de gemeenteraad. 'Contact religieuze leiders intensiveren' Het dreigingsbeeld in de stad wordt volgens haar de komende tijd actief gemonitord en de gemeente en politie zullen extra alert zijn. Halsema: 'Naar aanleiding van de moord op de Franse docent was al geïntensiveerd overleg tussen het college en vertegenwoordigers van het onderwijs in Amsterdam. De aanslag in Nice geeft ook reden het bestaande contact met de Amsterdamse religieuze leiders verder te intensiveren.' 'De vrijheid om te allen tijde je opvattingen en overtuigingen te uiten en de vrijheid om onderwijs

te krijgen en te geven zijn de fundamenten van onze Amsterdamse samenleving. Moorddadige

aanslagen als deze kunnen ons alleen maar sterken in de bescherming en verdediging van deze

fundamentele vrijheden.' Namens het stadsbestuur heeft de burgemeester condoleancebrieven aan de burgemeester van Nice en de burgemeester van Parijs gestuurd.

Lees ook Play Stad Bloemen in Oosterpark voor onthoofde Franse leraar en het vrije woord