Cafe 't Mandje staat op omvallen door corona en start inzamelingsactie

'De boodschap van de overheid is: nachtclubs en kleine café’s en detailhandel zoeken het maar uit. Door halfslachtige maatregelen gaat dit ook nog even duren. Café ’t Mandje is al meer dan zeven maanden gesloten. Steun is niet toereikend en komt maanden nadat betalingen gedaan moesten worden.Er is geen enkele mogelijkheid om omzet te maken. Dat hebben we tot nu toe uit kunnen zingen, maar de 1,5-meterregel, zonder verdere oplossingen, gaat nog even duren. Het is mijn eer te na, maar alle hulp is welkom', schrijft Van Laar.

Van Laar is het nichtje van de oprichter Bet van Beeren. Zij is het icoon van vrij Amsterdam. In haar café aan de Zeedijk kwam iedereen. Het was een geliefde ontmoetingsplek voor gays, zelfs in de duistere dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Bet van Beeren nam de kroeg in 1927 over. De Jordanese, die eerder vis verkocht op de Zeedijk, was een eigenzinnige en bijzondere verschijning in de binnenstad. 'Doorzuipen, want anders zit je maar in de weg zei ze wel eens', vertelde Van Laar. 'De kroeg was haar brood natuurlijk.'

In 't Mandje viel alles binnen. Matrozen, hoeren, schilders, schrijvers, gays. Iedereen was gelijk, stropdassen werden afgeknipt en kwamen aan de muur. Zoenen mocht niet, maar mannen mochten op feestdagen wel met mannen dansen en vrouwen met vrouwen. Van Beeren kwam er ook openlijk voor uit dat ze op vrouwen viel.

'Het is een symbool geworden. Tante Bet én het café. Omdat ze het niet onder stoelen of banken stak en omdat ze iedereen binnen liet en er vanuit ging dat sommige mensen gay zijn en sommigen niet. Ze vond dat dat niet uit moest maken en ze kon zich daar ook goed kwaad om maken.'