Politie tast nog altijd in het duister over dood 34-jarige vrouw Reigersbosdreef: 'Alle scenario's open'

Het is nog onduidelijk hoe de 34-jarige vrouw die gisteren om het leven is gekomen op de Reigersbosdreef in Zuidoost. Een politiewoordvoerder vertelt dat het onderzoeksteam geen idee heeft wat er exact gebeurd is. 'We houden rekening met alle scenario's. Het kan zijn dat ze is aangereden, maar ze zou ook mishandeld kunnen zijn en ook zelfdoding kunnen we niet uitsluiten'.