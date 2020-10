Woning op IJburg opnieuw beschoten: 'Geen goed teken'

Een woning in de Erich Salomonstraat op IJburg is vannacht opnieuw onder vuur genomen. Buurtgenoten zeggen wel zes schoten te hebben gehoord.

'Ik ging gister slapen, maar hoorde opeens harde schoten', zegt een buurtbewoner. 'Ik keek uit het raam, maar zag niemand. Wel hoorde ik wat rennen.'

De man vertelt dat hij het een vreselijk voorval vindt. 'Ik ben zelf niet angstig, maar ik vind het niet lekker zo. Vooral voor de kinderen en de buurt niet.'

'Geen goed teken'

Waarom er geschoten is, blijft nog onduidelijk. Wel is de woning eerder ook al onder vuur genomen. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. 'Dit is geen goed teken', beaamt de buurtbewoner.

Ontkomen

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bekend is al wel dat er vannacht tenminste één persoon aanwezig was in de woning, op het moment van de schietpartij. Een ander kwam net aanrijden en kon ontkomen.

Ook hebben getuigen aangegeven dat ze twee in het donker geklede mannen zagen schieten. Beiden hadden daarbij hun helm nog op.