18-jarige Amsterdammer aangehouden na explosie Dijkmanshuizenstraat

De politie heeft vanavond een 18-jarige Amsterdammer aangehouden, in verband met het onderzoek naar een explosie in de Dijkmanshuizenstraat.

In de nacht van zondag op maandag werd daar een deur van een woning opgeblazen. Vermoedelijk is dat gedaan met zwaar vuurwerk.

Vorige week gebeurde hetzelfde bij een naastgelegen woning. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de explosies.

Schrik

De schrik zat er bij buurtbewoners in elk geval flink in. ' 'Dit is geen toeval meer. Er is iets aan de hand, maar wij weten niet wat', vertelde een van hen.

Over de identiteit van de verdachte is verder nog niks bekendgemaakt.