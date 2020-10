Taakstraf voor taxichauffeur die toeristen oplichtte: ritje naar Woerden 3700 euro

Een 32-jarige taxichauffeur is veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke celstraf en negentig uur taakstraf voor het oplichten van verschillende toeristen die hij vervoerde vanaf Schiphol. In een van de gevallen stopte hij de creditcard van het slachtoffer tien keer in het pinapparaat, omdat de betaling volgens hem niet lukte.

De oplichtingspraktijken gebeurden al in 2016. In drie gevallen sprak de taxichauffeur vooraf een prijs af en vroeg nadien om een veel hoger bedrag. De man wekte volgens de rechtbank de indruk een betrouwbare taxichauffeur te zijn, doordat hij in veel gevallen een geel of oranje hesje droeg met een tekst erop zoals 'official taxi'.

'Luchthavenbelasting'

Een van de slachtoffers moest voor een ritje van de luchthaven naar de Eerste Constatijn Huygensstraat 200 euro betalen, wat normaliter maximaal zo'n veertig tot vijftig euro kost. De chauffeur had met het slachtoffer afgesproken dat het ritje 95 euro kostte, maar toen de toerist twee briefjes van vijftig gaf, kreeg die te horen dat het bedrag 195 euro was. Volgens de chauffeur kwam er namelijk nog 100 euro luchthavenbelasting bij. Uiteindelijk betaalde het slachtoffer 200 euro en kreeg geen wisselgeld.

Een ander slachtoffer dat een ritje naar Den Haag nam, zag dat de taximeter bij aankomst van 158 euro versprong naar 258 euro. Ook in dit geval zei de chauffeur dat de extra honderd euro luchthavenbelasting betrof. Ze weigerde dat bedrag te betalen en betaalde uiteindelijk 160 euro. Toen ze echter wilde uitstappen, zat de deur op slot en kreeg ze te horen dat ze ook de rest moest voldoen. Ze kreeg een handgeschreven bonnetje van 280 euro, want ze moest ook nog fooi betalen. Toen de vrouw zei dat ze nu wel genoeg had betaald, mocht ze de taxi toch verlaten.

Pinapparaat

Een andere man had met de chauffeur afgesproken dat hij 100 euro zou betalen voor de rit van Schiphol naar Woerden. Toen de taxi bij het hotel arriveerde, liet de chauffeur op een soort gps-systeem zien dat de ritprijs 777,35 euro was. Het slachtoffer ging niet akkoord en kwam overeen dat hij 100 euro zou betalen. Op het pinapparaat zag hij een bedrag van 100 euro staan, maar volgens de chauffeur moest de transactie telkens opnieuw omdat de betaling niet slaagde. Uiteindelijk bleek dat er 3700 euro was afgeschreven, zeven keer 100 euro en drie keer 1000 euro. Een normale prijs voor de rit zou zo'n 123 euro zijn.

Buitenlandse reizigers

De rechtbank acht het kwalijk dat verdachte het op buitenlandse reizigers gemunt had, aangezien die een relatief gemakkelijke prooi vormen omdat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn en niet bekend zijn met de Nederlandse gang van zaken. Bij het bepalen van de straf is meegewogen dat de feiten dateren uit 2016 en daarmee zo oud zijn dat sprake is van ernstige overschrijding van de redelijke termijn.